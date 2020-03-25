"Не распространяйте "зраду": у Зеленского рассказали о борьбе с коронавирусом в Украине. Эксклюзив

Ночью, 23 марта, Украина получила от Китая огромную партию медикаментов в рамках борьбы против коронавируса. Транспортировку взяло на себя отечественное Минобороны, которое для такого важного дела предоставило самолет Ил-76.

Из-за карантина и реальной опасности для жизни миллионов людей событие приобрело всеукраинский масштаб. О нем регулярно сообщал и лично глава государства Владимир Зеленский и Офис президента. При этом вокруг полученного груза разгорелось достаточно споров и скандалов.

Многие политики, врачи и журналисты задавались вопросами – почему вместо обещанных 10 млн тестов прибыло всего 250 тысяч? Могут ли они реально определить коронавирус и сколько вообще все это стоило украинскому бюджету?

Все вопросы OBOZREVATEL отправил в Офис президента на имя заместителя главы Кирилла Тимошенко. Публикуем полные ответы от него для наших читателей без существенных изменений.

– Президент сказал 20 марта, что всего в Украину будут доставлены 10 млн тестов. Офис президента заявил, доставили только 250 тысяч.

– Мы просим прекратить распространять фейки и "зраду" в обществе по количеству тестов. Мы объявили о том, что завезем 10 млн ПЦР-тестов. Но это количество нам не нужна одномоментно. Тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом – военным самолетом – из Китая был доставлен 50 тысяч ПЦР-тестов. Завтра грузится новый борт, на котором прибудет 100 тысяч тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину будет доставлено еще 100 тысяч таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тысяч ПЦР-тестов. И ожидается еще несколько таких партий из-за рубежа.

Параллельно с этим мы запустили производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции. Они будут отгружаться уже через 10 дней. К этому времени Украине с запасом хватит ПЦР-тестов, закупленных за рубежом. Речь идет именно о тестах для лабораторий, которые делают высокоточную диагностику. То есть на первом этапе мы получим около миллиона тестов для полимеразной цепной реакции.

Офис президента

Если в какой-то момент мы поймем, что динамика эпидемии начала замедляться и нам не нужно такое количество ПЦР-тестов, мы остановим закупки. Кроме того, мы уже привезли 250 тыс. экспресс-тестов. Отмечу, что эти быстрые тесты были закуплены для проведения предварительной диагностики. Их достаточно для того, чтобы на границах и в аэропорту "Борисполь", куда они уже переданы, пограничники и медики могли проводить тестирование на коронавирус, не обращаясь в лаборатории.

– Когда планируются дополнительные рейсы из Китая для доставки полной партии?

– Сейчас мы зафрахтовали грузовой самолет казахской компании, обойдется Украине дешевле, чем полеты большого военного Ил-76. Этот борт будет вылетать в Китай по мере того, как будут заполняться товаром китайские склады. Сейчас состав загружен на три полета.

Очередной борт вылетит из Астаны (Казахстан) сегодня ночью. В полдень четверга он должен приземлиться в Китае и начать загрузку.

– Из общего количества доставленных тестов сколько именно вида ПЦР (полимеразной цепной реакции)?

– Из Китая были доставлены 50 тысяч ПЦР-тестов. Также дополнительно было привезено 250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса, поэтому некорректно их отнести к общей численности запланированного количества тестов. Эти быстрые тесты были закуплены для нужд военных, пограничников, полиции и медиков, чтобы можно было быстро понять, стоит ли человеку проходить более глубокое тестирование в лаборатории с использованием метода полимеразной цепной реакции. По нашим подсчетам, для этих целей 250 тысяч экспресс-тестов Украине вполне достаточно.

Привезенные тесты Офис президента

– Эффективны ли экспресс-тесты? Смогут они точно определить, есть ли у человека коронавирус?

– Вопрос эффективности экспресс-тестов может шире раскрыть Центр общественного здоровья.

– На сайте ОП указано, что доставлено 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты и 500 тысяч масок. Планируется доставить в Украину что-то дополнительно?

– Самолет Минобороны совершил лишь первый рейс в Китай. Большой Ил-76 был полностью загружен изделиями медицинского назначения. Но, как я уже говорил, этого недостаточно. Мы продолжаем полеты, и все закупленные средства будем распределять между всеми областями.

Борт, который вскоре вылетит из Астаны в Китай, должен доставить в Украину 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов. Также уже аккумулировано большое количество обычных трехслойных медицинских масок, которые вскоре поступят на аптечные склады и в сети аптек.

Офис президента Украины со своей стороны помогает с логистикой, в частности с доставкой из-за границы. Это позволит насытить рынок масками. Также несколько компаний в Украине уже наладили производство защитных медицинских костюмов – они будут делать минимум по 2000 костюмов в день. Уже состоялась отгрузка первой партии – 2000 комплектов.

Со своей стороны, мы обращаемся ко всем производителям, которые могут производить медицинские средства защиты – маски, костюмы, перчатки. Просьба максимально быстро запускать это производство и поставлять в аптечные сети или медучреждения.

Офис президента

– В какие области Украины и на какие нужды отправлен груз из Китая? Всем этого достаточно?

– Медицинские средства, которые прибудут следующим самолетом из Китая, будут направлены для нужд медиков, армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и других.

Также все регионы Украины уже получили необходимые ПЦР-тесты. По нашей информации, сегодня в каждой области должны заработать лаборатории ПЦР-диагностики. Мы их обеспечили необходимыми системами тестирования, оборудованием и реагентами. Это позволит увеличить количество исследований, поскольку лаборатории заработают в каждом регионе и не надо будет отправлять образцы биологического материала в столицу. Начало их работы контролирует МОЗ.

– Во сколько обошлась бюджету транспортировка груза из Китая?

– Транспортировку первого груза из Китая осуществляло Министерство обороны Украины. Мы им очень благодарны за помощь стране. Они могут более точно сказать, сколько стоила отправка Ил-76 в Гуанчжоу.

– Правда ли, что заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко ответственный в Офисе по борьбе Украины против коронавируса?

– Координационный совет по противодействию распространению коронавируса координирует работу всех ведомств в борьбе с распространением COVID-19.

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