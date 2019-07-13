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"Мы не можем разорвать": Гройсман сделал громкое заявление о связях Украины и России

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Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за транзитных обязательств перед ЕС.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире канала "Украина" в субботу, 13 июля.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", — сказал премьер-министр.

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Гройсман добавил, что при этом речь о возобновлении авиасообщения с РФ пока не идет.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что Украина не будет закрывать железнодорожное сообщение с Россией, но отметил, что "заполняемость вагонов постоянно уменьшается".

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Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Комментарии
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Вот писдабол! Какая связь между транзитом товаров между Россией и ЕС и поездом Киев-Москва?
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0
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
половина грузооборота на укрзализныци ,это российские грузы,отказ от этого,упадок инфраструктуры ,которая и без того на ладан дишит...скакать на мандалае идиотам.это одно,а реальная жизнь совсем другое,в евробатут матнихай!
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1
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Антошин Денис
Антошин Денис
Какая странная война с Россией. Несколько миллионов украинцев работают у агрессора, сотни тысяч ездят через границу, торгуют... Я ничего не забыл?
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5
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Сало Уронили
Сало Уронили
Антошин Денис, забыл сбербанк.укрсиб.альфабанк
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3
0

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