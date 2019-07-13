"Мы не можем разорвать": Гройсман сделал громкое заявление о связях Украины и России

Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за транзитных обязательств перед ЕС.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире канала "Украина" в субботу, 13 июля.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", — сказал премьер-министр.

Гройсман добавил, что при этом речь о возобновлении авиасообщения с РФ пока не идет.

Владимир Гройсман Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что Украина не будет закрывать железнодорожное сообщение с Россией, но отметил, что "заполняемость вагонов постоянно уменьшается".

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