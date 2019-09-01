"Мы не хотим ждать!" В США раскрыли темы переговоров с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

Политики встретились в столице Польши Варшаве в воскресенье, 1 сентября. Событие транслировалось на Facebook-странице Fox News (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Украинская и американская стороны обсудили ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил США за всестороннюю помощь и выразил надежду на мир в стране. Он также отметил, что для него большая честь встретиться с Пенсом лично.

"Наши страны многое объединяет. Хочу вас поблагодарить, что США всегда отстаивали права Украины, защищали и не меняли своей позиции по поводу нашей территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявил он.

Владимир Зеленский и Майк Пенс Скрин видео

В свою очередь Пенс еще раз подтвердил, что США поддерживают украинцев особенно в вопросах территориальной целостности и отметил, что отношения между странами сейчас наиболее прочные.

Он добавил, что на переговорах должны подняться вопросы безопасности, реформ, энергетики и сотрудничества между странами.

"Я с нетерпением жду возможности обсудить вопросы, которые касаются прогресса внедрения минских соглашений. Мы ждем возможности обсудить вопросы безопасности.

Также хочется услышать больше о прогрессе в вашей стране по вопросам реформ. И также с нетерпением жду возможности обсудить вопросы энергетики, энергоресурсов, как это развивается в Украине, обсудить вопросы энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества, как в области энергетики, так и экономики", – сказал Пенс.

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Зеленский ответил, что планирует запустить главные реформы в течение первого года правления.

"Мы не хотим ждать пять лет, мы хотим запустить главные реформы в течение первого года нашей власти. Мы верим, что скоро будет мир и все для этого делаем", – заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина решительно настроена на трансформацию, отметив, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции.

"Мы должны не просто бороться с коррупцией, мы должны победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, имеем нового Генерального прокурора и новый молодой правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться", – заверил глава Украины.

Напомним, Зеленский и Пенс прибыли в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США намерен говорить с американским лидером Дональдом Трампом о бизнесе и взаимовыгодном сотрудничестве между странами.

Зеленский также рассказал, о чем намерен договариваться с главой РФ Владимиром Путиным.

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