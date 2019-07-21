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"Мы найдем понимание": Зеленский сделал признание о разговоре с Путиным

2.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на конструктивный диалог и взаимопонимание с лидером России Владимиром Путиным.

Так, глава Украины во время брифинга в штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-полов положительно оценил телефонный разговор, который состоялся по его инициативе.

"Думаю, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", – пояснил президент.

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Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Он также заверил, что будет бороться за освобождение пленных украинских моряков, о котором шла речь в беседе с Путиным.

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас", – отметил Зеленский, не уточняя при этом конкретных сроков.

Владимир Зеленский в штабе "Слуги народа"

Владимир Зеленский в штабе "Слуги народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе брифинга президент намекнул на досрочные местные выборы, а также пообещал законить войну и разобраться с коррупционерами.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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