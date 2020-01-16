"Мы хотим знать, кто отдавал приказ": Пристайко рассказал о действиях Украины после катастрофы с самолетом МАУ

Президент Владимир Зеленский четко дал понять главе Ирана Рухани, что Украина хочет знать, кто отдавал приказ сбить Boeing 737 авиакомпании МАУ.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала CNN, передает Inforesist.

По его словам, во время разговора с главой МИД Ирана сразу после катастрофы украинского лайнера, последний ни слова не сказал о том, что самолет был сбит при помощи ракеты.

"Мы надеемся, что мы добьемся криминальной ответственности для всех тех исполнителей, кто участвовал в этом преступлении. И мы сейчас говорим не только о тех военных, которые нажали на кнопку запуска ракеты. Президент Зеленский четко дал понять главе Ирана Рухани: мы хотим знать, кто отдавал приказ", – заявил глава украинского МИДа.

Вадим Пристайко sbu.ua

Пристайко отметил, что Иран начал сотрудничать в расследовании катастрофы благодаря украинскому внешнеполитическому ведомству.

"Наша большая команда экспертов работает там, к ним присоединились канадские специалисты. Место крушения сейчас свободно для работы", – рассказал дипломат.

Глава Министерства иностранных дел добавил, что в Иране появились разговоры о том, что исследование будет проходить на их территории, а не в Украине, как договаривались ранее.

"Не имеет особого значения, где будет проходить исследование. Важно, чтобы никто не смог повлиять на записи и чтобы у нас на руках была качественная экспертиза, когда все будет окончено", – прокомментировал Пристайко, подчеркнув, что Украина обязательно будет присутствовать при декодировании "черных ящиков".

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава посольства США в Украине Кристина Квин считает, что президент Владимир Зеленский поступил профессионально в ситуации, когда стало известно о сбитии иранскими ракетами самолета МАУ в Тегеране.

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