''Мужик сказал — мужик сделал!'' Известный нардеп прокомментировал спор с Зеленским

Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко подтвердил, что придет на телеэфир в костюме клоуна из-за проигранного спора после выдвижения шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине.

Также он сделал шуточное ''предположение'' о составе Кабинета министров в случае победы артиста. Так, министром обороны мог бы стать персонаж серии фильмов "Звездные войны" Дарт Вейдер, финансов — герой мультфильмов Скрудж Макдак, а образования и науки — всемирно известная литературная няня Мэри Поппинс, написал депутат на своей странице в Facebook.

Алексей Гончаренко Liga.net

"Доктор Хаус (актер Хью Лори) — министр здравоохранения, Шерлок Холмс (актер Бенедикт Камбербэтч) –министр внутренних дел, Дэнни Оушен (актер Джордж Клуни) — министр экономического развития и торговли... а Альбус Дамблдор (персонаж произведений о Гарри Поттере. — Ред.) — министр иностранных дел. И да, я помню о своем обещании. Мужик сказал — мужик сделал. Скоро в эфире", — заверил Гончаренко.

Владимир Зеленский gordonua.com

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