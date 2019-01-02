''Мужик сказал — мужик сделал!'' Известный нардеп прокомментировал спор с Зеленским

Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко подтвердил, что придет на телеэфир в костюме клоуна из-за проигранного спора после выдвижения шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине.
Также он сделал шуточное ''предположение'' о составе Кабинета министров в случае победы артиста. Так, министром обороны мог бы стать персонаж серии фильмов "Звездные войны" Дарт Вейдер, финансов — герой мультфильмов Скрудж Макдак, а образования и науки — всемирно известная литературная няня Мэри Поппинс, написал депутат на своей странице в Facebook.
Алексей Гончаренко
Liga.net
"Доктор Хаус (актер Хью Лори) — министр здравоохранения, Шерлок Холмс (актер Бенедикт Камбербэтч) –министр внутренних дел, Дэнни Оушен (актер Джордж Клуни) — министр экономического развития и торговли... а Альбус Дамблдор (персонаж произведений о Гарри Поттере. — Ред.) — министр иностранных дел. И да, я помню о своем обещании. Мужик сказал — мужик сделал. Скоро в эфире", — заверил Гончаренко.
Владимир Зеленский
gordonua.com
Как писал OBOZREVATEL:
23 декабря нардеп в эфире телеканала "Прямой" пообещал прийти в необычной одежде в том случае, если лидер студии "Квартал 95" решится пойти на президентские выборы в 2019 году.
Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко, Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.
Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.
В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.