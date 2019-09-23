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23 сентября • обновлено в 16:58
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Муж и визажистка: нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников

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Народный депутат от фракции "Слуга народа", которая прошла по округу №82 в Запорожской области, Марина Никитина взяла помощниками на платной основе своего мужа и визажистку.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Так, зарплату у нардепа будут получать Александр Никитин и Виктория Гужва. Им будут платить около 17 тысяч гривень в месяц.

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Муж и визажистка: нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников

Скриншот

Никитина взяла помощниками мужа и визажистку

Никитина взяла помощниками мужа и визажистку

Facebook Марины Никитиной

О своих помощниках Никитина написала в Facebook.

"Александр Никитин организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского, затем как доверенное лицо ЧП "Слуга народа", он курировал волонтерское движение Зекоманды и продолжает эту деятельность. Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственные связи", – заверила она.

Никитина наняла помощником своего мужа

Никитина наняла помощником своего мужа

Facebook Марины Никитиной

Ранее мужчина занимался предпринимательской деятельностью – ремонтом автомобилей в городе Гуляйполе.

Муж и визажистка: нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников

Скриншот

В команде жены он, по ее словам, будет выполнять такие функции: обработка обращений граждан, встречи с избирателями, функции водителя и охранника и "это все в ненормированный график".

Вторая помощница называет себя в соцсетях визажистом, бровистом, бизнес-коучем, маркетологом. Имеет опыт в бьюти-сфере около 9 лет. Кроме того, занимается магазином косметики.

По данным местного сайта 061.ua, в марте она совместно со старшей сестрой Ириной была членом участковой избирательной комиссии в Пологовском районе от президента Владимира Зеленского.

Муж и визажистка: нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников

Скриншот

Никитина назвала Гужву волонтером команды главы государства.

"Мы познакомились в Пологах во время работы в избирательных комиссиях. Идейный человек, честный и неподкупный. Будет вести, как помощница, документооборот, работать с корреспонденцией и СМИ", – отметила Никитина.

Визажист Виктория Гужва стала помощницей нардепа Никитиной

Визажист Виктория Гужва стала помощницей нардепа Никитиной

Соцсети

На общественных началах помощниками нардепа стали экс-сотрудник исполнительной службы Андрей Каверин и юрист Сергей Курдась.

Муж и визажистка: нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Литвиненко, который ранее попался на кнопкодавстве, снова угодил в скандал – он обсуждал на заседании, как провести вечер пятницы.

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Место
Украина
Теги
Сериал Слуга Народа Верховная Рада Украины
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Валевич Борис
Валевич Борис
Они думают что уже хозяева жизни ........тьфу твари
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