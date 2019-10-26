Срыв "нормандского саммита": Украине предложили "стимулировать" Путина

Заставить Россию сесть за стол переговоров в "нормандском формате" может только жесткая позиция Украины и усиление антироссийских санкций со стороны западных партнеров.
Такое мнение высказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко в эфире ObozTV. По его прогнозам, до конца 2019 года встреча в "нормандском формате" не состоится.
"Не вижу предпосылок, чтобы встреча состоялась до конца года", – заявил эксперт.
По его словам, в будущем Москва будет вынуждена пойти на переговоры в "нормандском формате", но сколько времени может пройти – прогнозировать сложно.
"Наши западные партнеры могут стимулировать это дополнительными санкциями. Хочу напомнить, что сейчас у нас полные основания обвинить Россию в том, что она в очередной раз срывает достигнутые договоренности о перемирии и прекращении огня. А это – дополнительные основания для введения новых санкций", – подчеркнул он.
При этом Мусиенко отметил, что в сложившейся ситуации "нормандский формат" не выгоден Украине.
"Потому что на "нормандском формате" обсуждают выполнение Минских соглашений. А сами Минские соглашения выписаны таким образом, что предусматривают основные уступки и односторонние компромиссы со стороны Украины. Конечно, в таких условиях он больше не выгоден нам (чем России. – Ред.)", – объяснил эксперт.
Он добавил, что сейчас Украина может потребовать найти альтернативу Минскому формату, поскольку РФ не выполняет достигнутых договоренностей о прекращении огня, режиме тишины и отводе вооружений.
"Нормандский" может сохраниться как формат, который выработает альтернативу Минску. Будет это Минск-3 или Минск-4, или будет называться как-то по-другому", – предположил Мусиенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
kremlin.ru
Как писал OBOZREVATEL:
Владимир Зеленский должен был встретиться с Владимиром Путиным в рамках переговоров в "нормандском формате" еще в сентябре, однако саммит сорвался по вине России.
Впоследствии анонсировалось несколько разных дат. Но когда соберется "нормандская четверка" и соберется ли вообще – до сих пор неизвестно.
В Кремле заявили, что главное условие проведения саммита – разведение сил на Донбассе.
При этом запланированное разведение сорвалось по вине самой же России, из-за нарушения перемирия со стороны террористов.
Журналист Виталий Портников предположил, что истинная цель Кремля – до бесконечности откладывать встречу в "нормандском формате", не допуская прекращение огня на Донбассе. По его мнению, Путин пытается медленно "поджаривать" Зеленского.
На брифинге 16 октября Зеленский рассказал, чего он ждет от встречи с Путиным.
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