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13 сентября • обновлено в 14:41
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"Может, я ему неприятен!" Коломойский рассказал об отношениях с Зеленским

1.1т Читать материал на украинском

Бизнесмен Игорь Коломойский 13 сентября впервые пришел на ежегодную встречу Ялтинской экономической стратегии (YES), которая проходит в Киеве.

На вопрос, почему его не было с утра, когда выступал президент Владимир Зеленский, он ответил: "Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне он приятен, но, может, я ему неприятен", пишет LB.ua.

Коломойский также рассказал, что встреча с Зеленским в Офисе президента состоялась не по его инициативе. "Пригласили", – сказал он.

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

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По его словам, на этой встрече не обсуждались дела парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября Зеленский встретился с Коломойским в Киеве. На встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир. Позже в Кабмине озвучили тему разговора.

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Персоны
Владимир Зеленский Игорь Коломойский
Место
Украина
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