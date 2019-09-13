"Может, я ему неприятен!" Коломойский рассказал об отношениях с Зеленским

Бизнесмен Игорь Коломойский 13 сентября впервые пришел на ежегодную встречу Ялтинской экономической стратегии (YES), которая проходит в Киеве.

На вопрос, почему его не было с утра, когда выступал президент Владимир Зеленский, он ответил: "Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне он приятен, но, может, я ему неприятен", пишет LB.ua.

Коломойский также рассказал, что встреча с Зеленским в Офисе президента состоялась не по его инициативе. "Пригласили", – сказал он.

Игорь Коломойский скриншот

По его словам, на этой встрече не обсуждались дела парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября Зеленский встретился с Коломойским в Киеве. На встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир. Позже в Кабмине озвучили тему разговора.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся