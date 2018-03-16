Москва в бешенстве: Киев обвинили во вмешательстве в дела России

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало беспрецедентным решение Украины не допускать россиян в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта.

"Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в Посольство и генеральные консульства России в день выборов Президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения. Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах", – сказано в официальном заявлении МИД РФ.

В ведомстве заявили, что предпринятые шаги якобы противоречат Венским конвенциям о дипломатических и консульских отношениях, а также и международным правозащитным нормам.

"Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате "госпереворота" украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся в Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений", – обвинили в России Киев.

В МИД пожаловались, что "даже в самые сложные моменты" не позволяли "подобного отношения" к украинцам, не препятствуя проведению голосования.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях. Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов Президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", – возмутились в ведомстве.

В Москве понадеялись, что действия Украины "получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур".

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что россиян, за исключением дипломатов, не допустят на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах.