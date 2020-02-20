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20 февраля • обновлено в 22:00
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Москва озвучила свои условия нормандской встречи

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Официальные лица России заявили, что не видят реализации договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате 9 декабря 2019 года.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко, только после "выполнения решений" можно будет говорить о точной дате нового саммита, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в прошлом году

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в прошлом году

liga.net

"Мы хотели бы видеть реализацию тех решений, которые были приняты в Париже 9 декабря, после этого определятся уже с точной датой, когда будет саммит. Проводить саммит просто ради саммита — это пустая трата времени", – отметил Руденко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

  • Позже в России заговорили о срыве "нормандской встречи" в апреле.

  • 18 февраля 2020 года вооруженные формирования РФ начали наступление на Донбассе. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время боев.

  • Россия созвала Совет безопасности ООН, на котором и была жестко разгромлена. США, Британия, Франция, Германия, Эстония и другие страны выразили поддержку Украине, решительно осудив подлые провокации Путина и его марионеток на Донбассе. Россию также обвинили в том, что она не соблюдает Минские соглашения.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Россия Москва
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Логично.Зачем попусту тратить время.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?-тут все условия
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
АБНАГЛЕЛИ
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2 из 9 ответов | показать все
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Minaev Alexey, про гиляку - это видимо тронуло
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Minaev Alexey, ЭТО - оставили !
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