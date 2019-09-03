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3 сентября • обновлено в 13:43
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Монополия адвокатов: Рада приняла радикальное решение

1.1т Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд президентский законопроект об отмене адвокатской монополии.

За соответствующее решение проголосовали 337 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник, 3 сентября.

"Речь идет об условном названии законопроекта "об адвокатской монополии". Это условное название законопроекта обусловлено именно тем, что только адвокат был наделен правом представлять интересы другого лица. Лицо, которое является правником, но не имеет удостоверения на право заниматься адвокатской деятельностью, таких полномочий не имеет. А это фактически значит, что есть определенная монополизация рынка юридических услуг по представительству интересов другого лица в суде со стороны исключительно адвокатов", — пояснил представитель президента Федор Вениславский.

Заседание Рады

Заседание Рады

Скриншот

В частности, законопроектом предлагается изменить редакцию ч. 4 ст. 131-2 Основного закона и закрепить, что "исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения".

Нынешняя редакция данной конституционной нормы предусматривает, что исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, в частности защиту от уголовного обвинения.

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Соответственно, предлагается убрать из статьи 131-2 абзац о случаях, для которых могут быть исключения — когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, после вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа Верховная Рада Украины также отменила депутатскую неприкосновенность.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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