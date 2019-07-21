Монокоалиция "Слуги народа": социологи дали прогноз

Президентская партия "Слуга народа" имеет шансы взять большинство в Верховной Раде и создать монокоалицию.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, отметив, что все будет зависеть от результатов выборов в одномандатных округах.

"40% голосов достаточно, чтобы создать коалицию, но только при условии, что такой процент они наберут по мажоритарке, а это никому неизвестно", – пояснил социолог.

Чуть меньше уверен в возможности создания коалиции только из одной партии директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук:

"Если смотреть на те данные, то нет. Они не набирают 50%+. Хотя здесь вопрос в одномандатных округах. Если будет такая же пропорция , как и по спискам, то им нужно будет создавать коалицию с какой-то другой силой", – считает социолог, добавляя, что "сейчас вероятность того, что они создадут монокоалицию выглядит не настолько уверенной".

"Слуга народа" 24 Канал

Относительно партий, которые набирают примерно 5% голосов, политсила Святослава Вакарчука "Голос" точно проходит в парламент, еще шансы у "Силы и чести" и даже в "Оппоблока".

"Вообще результаты экзит-полов не учитывают 6% населения, из них 4% это те, кто голосуют дома, еще 2% – спецучастки и зарубежные голосования. И если из них дадут "Силе и чести" или "Оппоблоку" несколько процентов, то возможность есть", – сказал Паниотто.

По прогнозам обоих социологов, явка на внеочередных выборах в ВРУ будет примерно соответствовать явке прошлых выборов в парламент в 2014 году.

"Согласно соцопросам, 49% людей сказали, что точно придут, и около 20% – скорее всего придут. Но такого никогда не бывает, как правило из тех, кто колеблется, приходит очень мало. То есть, по данным у нас получается 79% , а придет 50-55%. И вообще, явка на парламентские выборы всегда меньше, чем на президентских, где в этом году явка составляла 62%", – рассказал директор КМИС.

"Явка не превысит показатели прошлых парламентских выборов (52,4% – Ред.)", – добавил Дмитрук.

Как писал OBOZREVATEL, явка на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 12:00 воскресенья составила 19,24%. Согласно информации на сайте ЦИК, сведения поступили из 195 избирательных округов.

Как проходят внеочередные выборы в Верховную Раду Украины вы можете узнать здесь.

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