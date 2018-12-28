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Мольфары предсказали, кто станет следующим президентом Украины

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Следующим президентом Украины, скорее всего, станет мужчина.

Такое мнение выразили карпатские мольфары журналистам ТСН. При этом во второй тур выборов в 2019 году выйдут мужчина и женщина, уверены предсказатели.

Мольфарка Калина с Верховины, которая видит будущее при помощи карт, определила финалистов выборов, при этом в победителе не уверена. Она считает, что заживет страна лучше лишь в 2020 году.

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"Выберем себе хорошего мужчину", — говорит о результатах выборов провидица Мария Данилюк.

Мольфарка Мария Ткаченко уверена, что в 2019 году выборы президента Украины выиграет мужчина с востока. По ее словам, уже через два года в стране будет мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мольфары предсказали, что в 2019 году Украину ждет перемирие с Россией, а война закончится уже в ближайшие два года.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
Так, так, авжеж. 😂
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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
С востока? Это Хуйло? Классный расклад. Что только не трындят журнашлюшки.
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Я тоже ездил к тибетским оракулам. Они мне поведали, что следующим будет мужчина, с хорошим чувством юмора, низкорослый. Ещё сказали, что видят какие-то числа 9 и 5.
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