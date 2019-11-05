"Сила Зеленского – катастрофа!" Зверобой дала совет, как победить Россию

Президент Владимир Зеленский должен пойти на сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко, чтобы отстоять евроатлантический курс Украины.

Об этом заявила в эфире ObozTV волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой. По ее мнению, помощь стран НАТО помогла бы Украине выйти победителем из конфликта с Россией.

"Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса – будет тут стоять НАТО или не будет. Имею в виду, будет ли Украина в составе НАТО. Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством. Если не будет помощи этих войск, у нас нет таких шансов. Россия сделает все, чтобы у нас этих шансов не было", – заявила Зверобой.

"Я думаю, Зеленскому стоило бы пойти на сотрудничество и переговоры с Порошенко, а не враждовать с ним, потому что эту линию пока что пробивает только Порошенко… Сила Порошенко протянула украинскую линию на международном уровне. Мы заставили услышать Украину, это очень важно. А сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа", – подчеркнула она.

По мнению волонтера, если нынешнему и бывшему главе государства удастся найти взаимопонимание, то "мы могли бы победить".

"Ему надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас. Это надо учитывать на войне с врагом, который уже не раз давал понять, что все может пойти не по отмеченному плану", – считает Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер Маруся Зверобой также прокомментировала свой видеоролик с обещаниями, что президента Владимира Зеленского на Донбассе "кто-нибудь подорвет".

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