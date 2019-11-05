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5 ноября • обновлено в 20:39
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"Сила Зеленского – катастрофа!" Зверобой дала совет, как победить Россию

2.3т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский должен пойти на сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко, чтобы отстоять евроатлантический курс Украины.

Об этом заявила в эфире ObozTV волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой. По ее мнению, помощь стран НАТО помогла бы Украине выйти победителем из конфликта с Россией.

"Сейчас будет конфликт только одного очень важного интереса – будет тут стоять НАТО или не будет. Имею в виду, будет ли Украина в составе НАТО. Если она будет, у нас есть шанс стать независимым от России государством. Если не будет помощи этих войск, у нас нет таких шансов. Россия сделает все, чтобы у нас этих шансов не было", – заявила Зверобой.

"Я думаю, Зеленскому стоило бы пойти на сотрудничество и переговоры с Порошенко, а не враждовать с ним, потому что эту линию пока что пробивает только Порошенко… Сила Порошенко протянула украинскую линию на международном уровне. Мы заставили услышать Украину, это очень важно. А сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа", – подчеркнула она.

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По мнению волонтера, если нынешнему и бывшему главе государства удастся найти взаимопонимание, то "мы могли бы победить".

"Ему надо вести переговоры с Порошенко, прислушиваться к тому опыту, который мы уже имеем. Там такие же точно ошибки, как они делают сейчас. Это надо учитывать на войне с врагом, который уже не раз давал понять, что все может пойти не по отмеченному плану", – считает Зверобой.

"Сила Зеленского – катастрофа!" Зверобой дала совет, как победить Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер Маруся Зверобой также прокомментировала свой видеоролик с обещаниями, что президента Владимира Зеленского на Донбассе "кто-нибудь подорвет".

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Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко Маруся Зверобой
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Маруся Зверобой....Софья Перцовка.....Наталья Первачка... советчики...Отряд добровальцев *Они шли за солдатами*
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1
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
охренеть, эту мразь еще не повесили?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Жизнь как-ла ,это мечтать и сра-ть от страха в шаровары.
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