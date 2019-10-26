'Мне пофиг!' Появилось еще одно скандальное видео с Зеленским с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему все равно, с кем подписывать перемирие, лишь бы вернуть Украине оккупированные территории.

Свою позицию глава государства в эмоциональной форме озвучил во время общения с бойцами добровольческого батальона в Золотом на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, один из воинов сказал президенту, что те, кто идут к перемирию путем разведения войск, или другими способами, только удовлетворяют потребности врага и в результате проигрывают еще больше.

Скриншот из видео

"Мы видим, как ведет себя Россия: Абхазия, Карабах. Давайте будем реалистами. Перемирие с ними – это не перемирие с "Л/ДНР", – отметил доброволец.

"Та мне пофиг, с кем оно будет. Нам с вами пофиг. Нам надо территории вернуть и прекратить убийства", – отреагировал Зеленский.

В ответ на это один из бойцов сказал, что когда Украина пытается быстро достичь перемирия, то только загоняет себя в определенные рамки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский устроил перепалку с бывшим бойцом батальона "Азов" в Золотом из-за акции "Ні капітуляції".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!