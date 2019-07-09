"Мне не стыдно": "Слуга народа" Сивохо высказался о поддержке Януковича

Шоумен Сергей Сивохо, который баллотируется в Раду от "Слуги народа", ранее поддерживал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, но быстро разочаровался в нем.

В интервью "Громадському" Сивохо подтвердил, что был ведущим в туре Януковича перед президентскими выборами, поскольку "верил, что он сможет".

"Но, к сожалению, ошибся. Я не знаю, чем вызвано его падение как лидера нации, как лидера страны. Но не оправдал надежд. Я знаю, что весь наш край тогда надеялся, что произойдут какие-то изменения. Мы его знали как руководителя области, в которой были настоящие перемены к лучшему. Предатель. Человек просто бросила страну и уехала", - рассказал шоумен.

При этом Сивохо отметил, что ему не стыдно за то, что он поддерживал в Януковича, но признал - он ошибался.

"Мне не стыдно. Но - "испанский стыд" за Виктора Януковича, наверное, да. Он тогда получил огромное доверие. Впрочем, у нас часто так бывает с президентами. Ющенко тоже получил колоссальную поддержку людей и всю ее растратил. С Януковичем произошло еще страшнее", - добавил он.

Зеленский и Сивохо instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Сивохо стал кандидатом в депутаты от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" и будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу (центр – город Константиновка Донецкой области).

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