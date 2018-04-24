Миротворцы в Украине: названы проблемные моменты

Рассчитывать на скорое решение вопроса о введении миротворцами на Донбассе не стоит, а Украине необходимо убедить своих западных партнеров прекратить думать в рамках полумер в отношении России.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал военный эксперт, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В частности, он отметил, что после встречи президента Петра Порошенко с канцлером Ангелой Мерцель у Украины есть поводы надеяться на более решительную позицию Германии.

В то же время эксперт указывает что Меркель все равно является заложницей политической ситуации в Германии

"Сейчас она вроде как в силе опять. Тем более что и министр иностранных дел на стороне Украины. У нас есть основания надеяться на то, что позиция Германии станет более решительной. Но тут весь вопрос в том, как их заставить думать рационально, как их заставить думать не полумерами, а в терминах результатов и конечных целей", – говорит Сунгуровский.

Так, по мнению эксперта, Минские договоренности сами по себе являются хорошим решением для конфликта на Донбассе, однако в них плохо то, что никто не гарантирует полноценного выполнения их условий.

"После того как прекратили огонь, установили перемирие, и тут же провели выборы, кто помешает новоизбранным властям обратиться к России о заключении военного союза, как это произошло в Абхазии и Осетии? И появление российских баз на той территории – это окончательная заморозка конфликта, а не его разрешение. И никто не будет говорить, мол, а почему вы остальные шаги не выполнили. Да говорите, сколько влезет, а войска уже там – и на законном основании. И все. Нельзя допускать половинчатого выполнения этих соглашений", – предостерегает эксперт.

Напомним, накануне все страны "Большой семерки" (G7) полностью согласились с позицией Украины по возможному введению миротворческой миссии ООН на оккупированный Донбасс.