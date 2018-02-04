УкрEngРус
БлогиМир

"Миротворец" для нардепов: Саакашвили выдвинул ультиматум Раде и Порошенко

6.3тЧитать новость на украинском

В Киеве 4 февраля лидер политической партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили в ходе выступления на вече на Европейской площади обратился к президенту Украины Петру Порошенко и парламенту.

"Если он (Порошенко. – Ред.) сейчас спокойно уйдет, не допустив кровопролития, уйдет и признает, что не смог он быть на высоте. Он был хорошим директором конфетной фабрики, может быть. Но не суждено ему быть президентом… Украинский народ очень терпеливый и очень благородный, он оценит хотя бы то, что он избежал кровопролития и не допустил гражданской, и простит Порошенко", - сказал он.

"Украинская правда"

В противном случае Саакашвили пригрозил "народным гневом".

Новости
"За 5 минут до ареста": Саакашвили похвастался "незаконными" фото

Следующее вече назначено на 18 февраля на Майдане Независимости. На него пригласили Порошенко, чтобы он объявил о своей отставке.

18 февраля также планируют назвать фамилии членов "альтернативного правительства" Украины.

Саакашвили собирается создать список парламентариев -"Миротворец" для нардепов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко - опубликовать их адреса и ездить к ним домой "на разговор".

Отметим, 4 февраля автоколонна протестующих намерена доставить обращение Саакашвили Порошенко домой.

Как сообщал "Обозреватель", 4 февраля в Киеве прошло шествие сторонников Саакашвили.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости