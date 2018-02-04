"Миротворец" для нардепов: Саакашвили выдвинул ультиматум Раде и Порошенко

В Киеве 4 февраля лидер политической партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили в ходе выступления на вече на Европейской площади обратился к президенту Украины Петру Порошенко и парламенту.

"Если он (Порошенко. – Ред.) сейчас спокойно уйдет, не допустив кровопролития, уйдет и признает, что не смог он быть на высоте. Он был хорошим директором конфетной фабрики, может быть. Но не суждено ему быть президентом… Украинский народ очень терпеливый и очень благородный, он оценит хотя бы то, что он избежал кровопролития и не допустил гражданской, и простит Порошенко", - сказал он.

"Украинская правда"

В противном случае Саакашвили пригрозил "народным гневом".

Следующее вече назначено на 18 февраля на Майдане Независимости. На него пригласили Порошенко, чтобы он объявил о своей отставке.

18 февраля также планируют назвать фамилии членов "альтернативного правительства" Украины.

Саакашвили собирается создать список парламентариев -"Миротворец" для нардепов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко - опубликовать их адреса и ездить к ним домой "на разговор".

Отметим, 4 февраля автоколонна протестующих намерена доставить обращение Саакашвили Порошенко домой.

Как сообщал "Обозреватель", 4 февраля в Киеве прошло шествие сторонников Саакашвили.