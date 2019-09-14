Главная Новости
14 сентября • обновлено в 15:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Мир не будет молчать": Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко

11.4т Читать материал на украинском

Бывший президент Польши Александр Квасьневский, который хорошо разбирается в украинской политике, в интервью BBC News Украина похвалил украинского президента Владимира Зеленского за первые месяцы работы, но предостерег его от преследования Порошенко.

"Если он будет делать, что хочет, потому что это реванш, или потому что это понравится его избирателям, это будет плохо не только для Порошенко, это будет плохо прежде всего для Зеленского, потому что пострадает его имидж молодого человека, который смотрит в будущее, который хочет творить современную демократическую страну", - говорит Квасьневский.

Александр Квасьневский

Александр Квасьневский

Экс-президент Польши отмечает, что будет понятно, что он (Зеленский - Ред.) занимается политическим реваншем. Если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будет молчать.

Новости
"Связано с выборами на Донбассе": Порошенко назвал причину роспуска ЦИК

"Мы это уже знаем со времени преследования Тимошенко. Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть. Если это будет суд, если будут доказательства - это другое дело, но если это делается с политической мотивацией, то, конечно, все эти люди будут громко об этом говорить", - заметил Александр Квасьневский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной Рады демонстрирует "тревожную тенденцию к сворачиванию демократии" в стране.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский Александр Квасьневский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
14
14
Смешно
21
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
руденко евгений
руденко евгений
предостерёг от Политического преследования...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
" хочет творить современную демократическую страну" Украинцы, оказывается вы только творите современную - демократическую страну!!!! А нам то тут заливаете
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
руденко евгений
руденко евгений
Гусенцова Галина, никто вам не заливает, действительно пытаемся в отличие от вас...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ха-ха-ха! Ляхи уже не стесняясь указывают своим бывшим холопам, как тем поступать! Ну что, щирые, помогли вам ваши ляхи!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Гусенцова Галина, тьі, холопка стерха и тупая нацистка, шла бьі на свою паРашу и кормила китайцев. Почему ваше бьідлячее внимание так приковано к Украине и украинцам??! Видимо жить без нас не в состоянии... Синдром покинутой женьі...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel