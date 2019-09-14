"Мир не будет молчать": Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко

Бывший президент Польши Александр Квасьневский, который хорошо разбирается в украинской политике, в интервью BBC News Украина похвалил украинского президента Владимира Зеленского за первые месяцы работы, но предостерег его от преследования Порошенко.

"Если он будет делать, что хочет, потому что это реванш, или потому что это понравится его избирателям, это будет плохо не только для Порошенко, это будет плохо прежде всего для Зеленского, потому что пострадает его имидж молодого человека, который смотрит в будущее, который хочет творить современную демократическую страну", - говорит Квасьневский.

Александр Квасьневский

Экс-президент Польши отмечает, что будет понятно, что он (Зеленский - Ред.) занимается политическим реваншем. Если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будет молчать.

"Мы это уже знаем со времени преследования Тимошенко. Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть. Если это будет суд, если будут доказательства - это другое дело, но если это делается с политической мотивацией, то, конечно, все эти люди будут громко об этом говорить", - заметил Александр Квасьневский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной Рады демонстрирует "тревожную тенденцию к сворачиванию демократии" в стране.

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