Война Малюськи с "зомби": в Минюсте рассказали, что на очереди "клоны"

Министерство юстиции добивается ликвидации в судебном порядке 54 "партий-зомби", которые последние 10 лет не выдвигали своих кандидатов на выборах Верховной Рады или президента Украины.

Помимо 48 исков, поданных в Окружной административный суд Киева, еще 6 подобных дел уже находятся на рассмотрении в суде первой инстанции. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец в эфире ObozTV. По ее мнению, вслед за "партиями-зомби" можно было бы заняться и "партиями-клонами".

"На фоне существующих 300+ партий, около 50 партий, которые мы сегодня хотим обнулить, это не так и много", – заявила Коломиец.

Она предположила, что процесс аннулирования регистрации партий может занять около года.

"Шесть уже находятся в суде первой инстанции. По 48 – это может продолжаться, при хорошем прогнозировании, например, год", – отметила замминистра.

Местные выборы не спасут?

На вопрос, могут ли местные выборы осенью 2020 года стать "спасательным кругом" для таких политсил, Коломиец ответила:

"Основание для того, чтобы партия считалась "живой" – участие в выборах Верховной Рады и выборах президента. Поэтому местные выборы не должны их спасти. Но посмотрим, как на эту ситуацию посмотрит суд. Решение Минюста было беспрецедентным, мы сейчас творим историю".

Чиновница добавила, что представители некоторых партий уже пытаются оспаривать решение министерства.

"Нам уже начали звонить некоторые представители некоторых партий, которые рассказывают очень грустные и трагические истории о том, что буквально за день до того, как мы подали иск в суд, или в тот день, когда они получили исковые заявления, они "вот-вот" регистрировались на выборы. Или другие манипулятивные вещи", – рассказала Коломиец.

По ее словам, Минюст готов к информационной "агрессии" в свою сторону из-за этого шага.

"Но мы хотим это сделать. Мы же хотим, чтобы в Украине был здоровый избирательный процесс", – подчеркнула она.

На очереди – "партии-клоны"

По мнению Коломиец, вслед за "партиями-зомби" стоило бы заняться и "партиями-клонами".

"Это только начало. Поскольку есть много партий – сейчас не буду называть число, не владею точной информацией – которые специально создавались, чтобы в результаты быть проданными или, например, для того, чтобы каким-то образом повлиять на выборы. Я говорю о том, что с несуществующими людьми, несуществующими подписями, фактически подделывая документацию, осуществлялась регистрация партий, у которых какое-то схожее название с партией, которую хотят "выбить" конкуренты", – объяснила она.

Впрочем, уточнила замминистра, для следующего шага понадобится "намного больше ресурса" и сегодня это "не основной фокус" работы ведомства.

Сколько партий хотят оставить

Коломиец также затруднилась назвать точное число партий, которое она считает достаточным для Украины.

"Но (349 партий. – Ред.) действительно слишком много. Мы должны исходить не из количества, а из качества. Т.е. что эти партии делают в своей повседневной жизни, а не только перед выборами и во время выборов", – отметила чиновница.

"Я считаю, что 300 слишком много, потому что все 300 не показывают жизнедеятельности вне пределах избирательного процесса. Можно просто посмотреть, когда нет выборов: какие партии действительно живут, работают, собирают ячейки, проводят какую-то информационную или агитационную политику, в том числе на местах... И вот то число, которое покажет – 50, а возможно 150 – это и есть то количество, которое сегодня нужно нашим гражданам", – резюмировала она.

Минюст насчитал в Украине более 50 "партий-зомби" atmosfx.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр юстиции Денис Малюська выложил на Facebook видео, в котором объявил о намерении ликвидировать 48 "партий-зомби", которые в Украине зарегистрированы, но не ведут деятельности в соответствии с законом.

Среди названных им партий: Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, "Организация украинских националистов", "Женщины Украины", Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, "Пора", Либерально-гуманистическая партия "Товарищ", Всеукраинская казацкая партия, "Русичи", Партия казаков Украины, "Украина прежде всего!", "Партия "Детей войны", "Наш дом", Партия сильной власти и другие.

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