Минус друг: в Польше спрогнозировали катастрофу в отношениях с Украиной

В отношениях Польши и Украины уже настал кризис и виднеется катастрофа.

В Польше, с момента, когда начался кризис в отношениях между Польшей и Израилем и еврейскими кругами в США, началась работа над созданием русской партии, которая будет националистической, антисемитской, антиукраинской, антиамериканской и станет призывать к союзу с Россией против США и НАТО, заявил польский историк и публицист Ежи Таргальський, передает "Польское Радио".

Так в Польше может появиться мощная пророссийская сила, которая заберет довольно большую часть электората партии "Право и справедливость".

Таргальский уверен, что сейчас в польских СМИ и в польской политике пророссийский фактор становится все сильнее, и, что хуже, - находит поддержку среди польского общества.

Он добавил, что ситуация, которую мы имеем сейчас, назревала два года. Партия власти не позаботились о том, чтобы не допустить разброд антиукраинских настроений, поскольку опасается потерять голоса националистически настроенных избирателей.

По словам публициста, нужны решительные шаги, а правительственная партия на такие шаги не способна.

Как сообщал "Обозреватель", в Польше признали провал политики в отношении Украины.