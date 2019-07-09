Минский процесс: Зеленский провел назначение в ТКГ

Президент Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вместо Александра Моцика.

Об этом говорится в указе главы государства от 9 июля, обнародованном на его официальном сайте.

"Для частичного изменения статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам", – отмечается в документе.

Роман Бессмертный 24 канал

Зеленский своим указом от 19 июня переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ. В частности, Александр Моцик был уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Напомним, в 2015 году Бессмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ, в апреле 2016 года вышел из Минского процесса.

Как писал OBOZREVATEL, по решению Зеленского, второй глава страны Леонид Кучма снова представляет Украину в Трехсторонней контактной группе.

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