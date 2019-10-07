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7 октября • обновлено в 18:04
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"Минский договор невозможно выполнить!" В "Слуге народа" назвали причину

2.4т Читать материал на украинском

Соглашения о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, подписанные в Минске, выполнить невозможно.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил нардеп ("Слуга народа"), глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

"Я думаю, что Минские договоренности невозможно выполнить хотя бы потому, что в них в качестве сроков указаны 2014-й и 2015 год, которые уже давно прошли", - сказал он.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

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По словам Яременко, с другой стороны это дает основания для частичной коррективы их текстов и смыслов, но надо сделать все возможное, чтобы мирный процесс дал свой результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова ввести миротворческую миссию на Донбасс в случае провала Минских соглашений.

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Темы
Минские договоренности Война на Донбассе
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
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Shurin Vlad
Shurin Vlad
Ну да, невозможно. Если выполнить, то земля перевернется кверху дыбом.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А зачем подписывали? Прикрывали свою дупу после иловайской и дебальцевской пэрэмохи?
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Питон Каа
Питон Каа
Ну вообще-то украинская "миротворческая миссия" орудует на Донбассе с 2014 года, а воз и ныне там, поэтому российская миротворческая миссия готова зайти туда и принудить к миру тех, кто плохо понимает по русски.
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