"Минский договор невозможно выполнить!" В "Слуге народа" назвали причину

Соглашения о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, подписанные в Минске, выполнить невозможно.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил нардеп ("Слуга народа"), глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

"Я думаю, что Минские договоренности невозможно выполнить хотя бы потому, что в них в качестве сроков указаны 2014-й и 2015 год, которые уже давно прошли", - сказал он.

Богдан Яременко

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По словам Яременко, с другой стороны это дает основания для частичной коррективы их текстов и смыслов, но надо сделать все возможное, чтобы мирный процесс дал свой результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова ввести миротворческую миссию на Донбасс в случае провала Минских соглашений.

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