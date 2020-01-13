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13 января • обновлено в 10:28
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Владимир Иванов
Владимир Иванов
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Министр обороны пытается сменить верховного главнокомандующего

2.2т

Даже на фоне очевидно неудачного "правительства на самокатах", руководство Минобороны во главе с Андреем Загороднюком выглядит совсем уж неадекватно: работа министерства полностью парализована, практически сорвано выполнение государственного оборонного заказа, нет даже намека на понимание задач министерства и путей реформирования Вооруженных Сил.

Единственное, чем занимаются министр и его замы, - протокольные мероприятия, приемы послов и зарубежные вояжи.

В среде военных Минобороны уже неприкрыто именуют Министерством военного туризма.

Ведомство под руководством Загороднюка стремительно превращается в автономную от армии структуру. Все функции, подразумевающие какую-либо ответственность, максимально перекладываются на Генеральный штаб, превращая его в полухозяйственный орган.

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Выполнение Указа Президента Украины №837/2019 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави", в части касающейся Министерства обороны, лишь имитируется.

Пустые разговоры о важности "человеческого капитала" не сопровождаются реальными усилиями по изменению системы мотивации и социальной защиты военнослужащих.

Оборонный бюджет на 2020 год продемонстрировал, что Министерская "команда" так и не смогла подготовить программу, призванную обеспечить человеческие условия службы в зоне ООС и в тылу.

Уродливая кадровая политика, стимулирующая исход боевых офицеров из армии, не изменилась, но приобрела откровенно унизительные по отношению к защитникам страны оттенки.

Сорвав выполнение государственного оборонного заказа на 2019 год, министерство обороны так же уверенно сорвало его подготовку на 2020-й.

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Очевидные провалы министра Загороднюка носят системный характер и непосредственно отражаются на отношении армии к Президенту Украины Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

Еще на этапе формирования правительства Гончарука, Зеленский анонсировал скорое расставание с теми, кто не справится с поставленными задачами. Очевидно, что министр обороны Загороднюк - один из первых кандидатов на вылет.

В последние недели, пытаясь избежать позорной отставки и уголовной ответственности за срыв выполнения Государственного оборонного заказа, министр-неудачник развил небывалую даже на фоне его постоянных зарубежных вояжей внешнеполитическую активность. Ставка сделана на поддержку заокеанских партнеров Загороднюка. При этом основные усилия предпринимаются не по дипломатическим каналам, а по неофициальным, с привлечением представителей бизнеса и лоббистов.

Этим объясняется публичная риторика во время зарубежных визитов, а также скоропостижное решение о закупке новой партии Джевелинов, которые по соотношению цена/боевая эффективность значительно уступают современным украинским ракетам, серийно производимым КБ "Луч".

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Делая ставку на своих бывших "хозяев-грантодателей", министр обороны и его окружение, по-сути, пытаются найти для себя другого "верховного главнокомандующего" и побороться его руками с президентом Зеленским.

Однако, министр и его друзья не учитывают два важных фактора.

Первый - сохраняя крайне слабую команду в Минобороне, Зеленский подставляется лично, посколько по Конституции оборона относится к его личной, как президента, зоне ответственности.

И второй - на фоне развивающегося в Соединенных Штатах скандала вокруг манипуляций с военной помощью Украине, любое вмешательство с целью сохранения очевидно провального министра обороны будет носить незаконный характер и гарантировано приведет лишь к вскрытию новых скандальных нарывов. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет дальнейшее осложнение украинско-американских отношений.

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Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Дейман Алон
Дейман Алон
Зеленского бы кто уже снял, сколько он еще лажать будет?!
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Дейман Алон, ЦЫЦ ПЕРХОТЬ ПОДЗАЛУПНАЯ!
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