Макрон пожаловался на "украинские банды": МИД отреагировал на резкий выпад

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции для разъяснений скандального заявления президента Эммануэля Макрона об "украинских бандах".

Об этом информирует пресс-служба ведомства. Французский дипломат в свою очередь заверил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют, у французской стороны нет.

"Слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", – сказано в сообщении.

Ведомство добавило, что стороны подтвердили: между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

В свою очередь народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко назвала слова президента Франции неприемлемыми и необдуманными.

"Заявление Макрона тем более возмутительно, что он является участником нормандского формата и должен бы особенно осторожно подбирать слова по Украине и украинцах", – написала она на странице в Facebook.

Эммануэль Макрон BBC

Напомним, как передавало Deutsche Welle, Макрон заявил, что будет всеми силами бороться с нелегальной иммиграцией в страну, упомянув при этом и украинцев.

"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар... вместо нелегальных украинских или болгарских банд", – цитировали журналисты лидера Франции.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Макрон провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Они обсудили переговоры российской стороны с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно войны в Сирии.

Ранее Макрон обсудил с Путиным войну в Украине. Лидер Франции неожиданно поддержал позицию России относительно дальнейших переговоров по Донбассу.

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