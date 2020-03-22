МИД атаковали советами не эвакуировать украинцев из-за коронавируса: Кулеба дал жесткий ответ

Министерство иностранных дел Украины каждый день имеет дело с советами оставить наших граждан в пораженных коронавирусом регионах до конца карантина.
Об этом рассказал глава ведомства в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. По его словам, эти советчики должны понять, что никто не может запретить гражданину Украины вернуться домой.
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"У меня призыв к гражданам: не отталкивать своих соотечественников, для них – это такая же Родина, здесь их родственники и близкие, волнуются за них и хотят, чтобы они были дома", – сказал он.
МИД атаковали советами не эвакуировать украинцев
ТСН
В то же время Кулеба обратился и к тем, кто оказался за границей:
"Если есть возможность пока оставаться в вашей стране пребывания, оставайтесь там. В условиях пандемии вообще любое передвижение миром – это дополнительная опасность для вас, близких и окружающих. Соответственно, чем меньше будет передвижений, тем выше будет ваша личная безопасность, если есть место, где вы можете минимизировать социальные контакты. Конечно, есть много случаев, когда вопрос не стоит – оставаться или нет, где насущная необходимость, и мы делаем все, чтобы помочь гражданам в этой ситуации".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее более тысячи украинцев, которые застряли в Индонезии, попросили власть создать "реальный и доступный" маршрут эвакуации.
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