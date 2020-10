Международный демократический союз поздравил 'Евросолидарнисть' с успехом на местных выборах

Международный демократический союз (International Democrat Union) поздравил партию "Европейская солидарность" и Петра Порошенко с успехом на местных выборах.

Об этом со ссылкой на твиттер-аккаунт союза сообщила пресс-служба политсилы в среду, 28 октября.

"Международный демократический союз приветствует нашего участника, партию "Европейская солидарность" и ее лидера Петра Порошенко в связи с победой в 5 регионах и вхождением в состав всех областных советов по результатам недавних выборов в Украине", – говорится в сообщении организации, опубликованном в твиттере.

Оттметим, что Международный демократический союз – это платформа, которая способствует развитию демократии и политике правоцентристов во всем мире. Учредителями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийных лидеров.

Сегодня в организации принадлежат более 80 партий из более чем 60 стран по всему миру. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Председателем организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.

"Европейская солидарность" подала заявку на членство IDU летом 2019 года. 29 июля 2020 состоялось заседание членов IDU в онлайн формате с целью рассмотрения заявок на членство партий-кандидатов. В заседании под председательством Стивена Харпера приняли участие более 70 участников со всего мира.

Члены IDU единогласно проголосовали за членство партии "Европейская солидарность" в IDU (первый этап членства – Observer Member). Партия рекомендована к получению полного членства во время IDU саммита весной 2021 года.

