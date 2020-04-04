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4 апреля • обновлено в 11:09
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Илья Пономарев
Илья Пономарев
Экс-депутат Госдумы Все статьи автора

Международная поддержка Украины все больше трещит и шатается

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У меня много вопросов к соглашению, подписанному месяц назад в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы, где в том числе обсуждалось создание переговорной платформы между Украиной и "ЛДНР". Скажем так, оно было не совсем продумано с украинской стороны.

Но все, что происходит после этого, обнажает совсем другую проблему, выходящую за рамки принятых тогда решений, которые в итоге (пока, во всяком случае) не воплотились в жизнь.

Мой опыт жизни и работы в Украине показывает, что едва ли не главная проблема, препятствующая развитию страны, и постоянно проявляющаяся в разных сторонах нашей жизни – это крайне низкий уровень надежности переговорной позиции ее представителей. И в политике, и в бизнесе. Сегодня она одна, а завтра – другая. Изнутри это не так заметно – но это проблема, самым непосредственным образом формирующая международный образ страны. Инвесторы не хотят вкладывать в Украину не потому, что нет возможностей для заработка, а потому, что они не верят в договоренности с ее правительством. Равно как и международная коалиция, поддерживающая украинцев перед лицом агрессии, все больше трещит и шатается, потому что лидеры западных держав не видят последовательности в позиции представителей страны.

Украина

Украина

Это хорошо заметно для любого внешнего наблюдателя, в том числе – для Кремля. И поэтому сейчас Москва дополнительно пытается дискредитировать Украину в глазах разного мирового сообщества, мол, как можно с ними иметь дело, если мы о чем-то договариваемся (как сейчас в Минске), а они потом свою позицию меняют! Думаю, основной смысл в заявлении российского МИДа именно в этом – ударить в больное для Украины место.

В остальном же то, что касается переговоров по Донбассу – очевидно, в нынешних условиях этот процесс несколько притормозится. Для Кремля важным была дата 9 мая. В этот день все должны были съехаться на празднование 75-летия Дня Победы, и если бы к этому моменту был бы достигнут прогресс на переговорах, можно было бы поставить перед западными лидерами вопрос о хотя бы частичном снятии санкций. Сегодня понятно, что в условиях карантина не будет никакого празднования и никто не приедет – а значит, и торопиться особо некуда. Значит, все может развиваться в более спокойном режиме, есть время подавить и поторговаться, тем более, что Украину экономический кризис придавит намного сильнее, чем Россию.

Кремль, невзирая на все проблемы с вирусом, экономикой и нефтью, не выпустит Донбасс из поля зрения. В российском руководстве разные люди занимаются разными вещами. Есть товарищ Козак, который ведет эти переговоры по Донбассу и больше ничем другим не занимается. Это в Украине у Ермака проблема со свободным временем – у него, как у главы Офиса президента, помимо Донбасса, куча других задач. Загрузка слишком большая. А с российской стороны такой проблемы нет, государственная команда больше, и в ней все знают поставленные перед ними Путиным задачи.

Россия может содержать эти "ЛДНР" фактически бесконечно. Да, деньги, которые она тратит – значимые, но не катастрофические для российского бюджета. Эти 150 млрд рублей, правительству, конечно же, хотелось бы скинуть со своих плеч и с национального бюджета, но это не является главной задачей. Главной задачей переговоров, с точки зрения Кремля, является решение геополитической части – это санкции, расстановка сил в мире, место самой России в этой глобальной системе. Денежный вопрос – он вторичен.

Так что нам не стоит надеяться, что вопрос решится сам собой. Не решится. Зато стабилизировать свою переговорную позицию, объяснить ее западным союзникам и неуклонно ее совместно продавливать – просто необходимо.

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Автор
Илья Пономарев Илья Пономарев
Темы
Российско-украинский конфликт Война Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске Санкции против России
Персоны
Андрей Ермак Дмитрий Козак
Место
Украина
Теги
Новости России война
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Питон Каа
Питон Каа
Скакуасам просто необходимо назначить этого Пономарева на место Сивохо - советником СНБО, он знает, что говорит, он из-за этого из России сбежал. Особенно мне понравилось про западных "союзников" Украины... Украиной просто пользуются для противодействия России, никто не собирается содействовать подъему ее экономики, менеджера в армию сложнее загнать, чем безработного. И уж конечно, Украина никак не может воздействовать на своих западных хозяев, они будут поступать так, как им выгодно. А выгодно западу держать Украину именно в таком состоянии, полностью зависимой страной, без экономического роста (конкуренция им не к чему, да и управлять Украиной так проще), противопоставляя ее России. Такой вот выбор сделали скакуасы за весь украинский народ...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Julius Evola, было бы так я бы Julius Evola подписывался, но ты неповторим)))
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Julius Evola
Julius Evola
Ильчук Андрей, ты любишь сидеть на бутылке
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Белов Слава
Белов Слава
эта вечно скулящая,ноющая,вымаливающая гроши свиноферма за.е.п.а.л.а уже весь мир...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Белов Слава, подрочи-подрочи, подхубловая перкоть
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