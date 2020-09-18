Местные выборы завершатся победой партии Тимошенко, а "слуг" ждет провал, – эксперт

Партия "Слуга народа" рискует не получить ни одного мэра в крупных городах и не сможет завести в местные советы хотя бы вторую-третью по численности фракцию. Тогда как команда Юлии Тимошенко может показать лучший результат и получит перспективы на общенациональном уровне.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"Устав от "тирании клоунов" и балагана непрофессионализма, устав наблюдать, как суют по карманам и под крышку рояля "сладенькое" из бюджета, украинцы хотят видеть у власти компетентных и профессиональных управленцев. Именно поэтому миллионы людей готовы на местных выборах голосовать за "Батькивщину", зная, что за этой командой стоит такой профессионал, как Тимошенко", – констатирует политолог.

По его словам, работа "новых лиц" украинцы сейчас чувствуют на собственных кошельках – уровень жизни ухудшается, а тарифы растут. Кроме того, он отмечает, что людей возмущает дерибан страны новой властью, распродажа земли и стратегических предприятий, а также зарабатывание даже на эпидемии коронавируса.

"По сути, в Украине только Тимошенко – единственный политик, который имеет реальный опыт управления страной (дважды премьер-министр), глубинное понимание экономических процессов, четкий пошаговый план вывода Украины из кризиса. И самое главное – Тимошенко объединяет всю страну своей четкой проукраинской позицией. И является единственным лидером, для которого в приоритете благосостояние людей и национальные интересы", – считает Корнийчук.

Он также добавил, что местные выборы покажут реальный уровень поддержки президента и его политической силы, а следовательно, вероятнее всего по результатам избирательной гонки встанет вопрос досрочных парламентских и президентских выборов, на которых Тимошенко и "Батькивщина" также будут иметь лучшие шансы.

Напомним, партия Юлии Тимошенко идет на выборы под лозунгом "Единая надежная команда". "Батькивщина" заявила о намерении выдвинуть в местные советы во всех регионах больше 45 000 кандидатов. На всех выборах ОТГ с 2014 года "сердечные" неизменно занимали первое место по количество депутатов, избранных от партий.