Местные выборы являются лучшей социологией: эксперт прокомментировала победу "Слуги народа" и "Батьківщини"

Официальные данные ЦИК показали, что самыми популярными партиями страны на сегодня являются "Слуга народа" Владимира Зеленского и "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Именно они завели в советы разных уровней наибольшее количество депутатов и могут считать себя победителями местных выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политический эксперт Александра Решмедилова, передает РБК.

По ее словам, Центральная избирательная комиссия своим заявлением поставил точку в бесконечных спекуляциях вокруг результатов голосования, которое состоялось 25 октября.

"Засилье противоречивых экзит-полов и манипуляции отдельных политиков относительно своих "достижений" ввели общество в заблуждение. Данные ЦИК сняли интригу в вопросе победителей местных выборов", – подчеркнула эксперт.

Решмедилова напомнила, что на местных выборах в Украине выбирали 43 тысячи депутатов разных уровней, и именно по числу полученных мандатов стоит делать выводы о реальных рейтингах главных игроков и эффективности их кампаний.

Напомним, по официальным данным ЦИК, лучшие результаты на местных выборах продемонстрировали президентская партия и команда Юлии Тимошенко. "Слуга народа" набрала 17.5% голосов и получила около 6 000 мандатов. Второе место среди всех и первое среди вневластных партий заняла "Батьківщина", которая завоевала 12.5%, и которую будут представлять более 4 200 депутатов.