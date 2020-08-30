ЦИК объявила дату начала избирательной кампании на местных выборах в Украине

В ЦИК определили дату начала избирательного процесса.

С 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Решение было принято на очередном заседании Центральной избирательной комиссии 30 августа во исполнение требований Избирательного кодекса Украины, сообщается на сайте ведомства.

ЦИК отметила, что приняла во внимание постановление Верховной Рады "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

Комиссия также внесла изменения в календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов.

Заседание ЦИК 30 августа. cvk.gov.ua

Напомним, Центральная избирательная комиссия 8 августа назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменить место голосования на местных выборах. Сделать это можно до 10 сентября лично или онлайн.

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