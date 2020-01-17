Единственный нажал "красную кнопку": преемник Яременко отличился в Раде по делу Маркива

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко, который 17 января стал главой комитета по международным связям, был единственным, кто не поддержал заявление к властям Италии относительно апелляционного производства нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом свидетельствуют результаты поименного голосования, которые появились на сайте Рады.

Примечательно, что Мережко отметился два раза – сначала он выступил против включения проекта заявления в повестку дня (также став единственным несогласным нардепом), а вскоре не поддержал и сам документ.

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В сети возмутились ситуацией. Внимание обратили на то, что такое решение принял не рядовой нардеп, а получивший столь знаковый пост "слуга".

Мережко отличился в Раде по делу Маркива Цензор.НЕТ

Запомните эту сепарскую харю. Слуга народа Александр Мережко. Единственный депутат Рады, который проголосовал ПРОТИВ парламентского заявления в поддержку украинского военного Виталия Маркива #FreeMarkiv. И это не какой-то там рядовой ЗEпутат, а ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ pic.twitter.com/7a9T3yRtFC — Львовский метрополитен (@natohawks) January 17, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

17 января Верховная Рада Украины одобрила заявление к властям Италии относительно апелляционного производства украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

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