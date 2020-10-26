Мер Берегово заявил о победе на выборах с 72% голосов

Мер Берегово Закарпатской области Золтан Бабяк заявил о своей убедительной победе на выборах главы Береговской ОТО.

Как написал Бабяк в Facebook, за него проголосовали 72% избирателей.

"На первых выборах на голову Береговской ОТО голосовали 13 209 избирателей. В итоге я получил 10 109 голосов, то есть 72%", – отметил он.

Бабяк поблагодарил каждого избирателя за доверие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге Полтавской области по данным экзитпола в первом туре побеждает действующий мэр Виталий Малецкий ( "За майбутнє").