В ОП прояснили слухи о беременности Мендель от Зеленского

В Офисе президента назвали "феерическим идиотизмом" слухи о том, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель беременна от украинского лидера.

Об этом в интервью изданию "Страна" заявил политтехнолог, антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что переезд семьи украинского главы на дачу в Конча-Заспе не был обусловлен якобы размолвкой в отношениях Зеленского с супругой.

"Елена Владимировна и Владимир Александрович вместе, у них очень теплые отношения. И все эти слухи про то, что [Мендель] якобы беременна от Зеленского, феерический идиотизм", – отметил Подоляк.

Он сказал, что пресс-секретарь Зеленского "поступила абсолютно правильно исходя из своего эмоционального состояния", когда записала видео в ответ на сплетни о беременности.

"Она долго терпела банальные оскорбления и решила ответить вот в такой форме", – сказал сотрудник ОП.

Он считает, что она "имела на это право исходя из состояния украинского общества". "Возможно, в другой стране такие форматы были бы неприемлемы. Но для нас такой формат – единственный, который мог перебить волну негатива на этой теме. Она модерировалась уже очень жестоко", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, Юлия Мендель записала видео, в котором посоветовала обратить внимание на имена людей, запустивших слухи о якобы ее беременности от главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Подоляк рассказал, почему президент переехал на государственную дачу в Конча-Заспе, а также кто решил выполнить требование "луцкого террориста".