Черная рубашка, засученные рукава: эксперт объяснила "прикид" Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует более внимательно отнестись к требованиям дипломатического протокола. Каждая мелочь в образе и гардеробе "о чем-то говорит".

О скрытых смыслах президентского наряда в эфире ObozTV рассказала эксперт по этикету и протоколу Наталия Адаменко.

Она обратила внимание, что на официальную встречу с главами МИД Франции и Германии Зеленский надел черную рубашку и закатал рукава. Тогда как его визави полностью выдержали деловой дресс-код – они были в костюмах, галстуках и белых рубашках.

"В протоколе на таком уровне нет мелочей, – подчеркнула Адаменко. – Только мелочами и одеждой можно выказать свое неуважение. Не дай Боже, чтобы его одежда была расценена именно так".

По мнению эксперта, Зеленский не хотел оскорбить европейских политиков. И нужно надеяться, что они все поняли правильно.

"Я рассчитываю на их толерантность и демократические взгляды. Что он молодой, новый. Что они правильно поймут Зеленского", – отметила она.

Адаменко не исключила, что президент хотел произвести впечатление на своих избирателей и показать им, что он "такой же, как и они – работает и ему не до "протоколов".

"Не знаю, что имел в виду Зеленский, когда так оделся. Но я знаю на 100%, что одежда в таком формате должна о чем-то говорить. И это не мелочи. Потому что мелочей в протоколе не бывает. Только с их помощью можно что-то сказать", – объяснила специалист.

"Черный цвет рубашки – возможно, это траур по поводу того, что произошло во Львове (гибель горняков на шахте "Лесная". – Ред.). Но для того, что выказать траур, можно было просто надеть черный галстук и белую рубашку", – предположила Адаменко.

По ее словам, закатанные рукава рубашки тоже могли иметь какой-то скрытый смысл, который Зеленский хотел донести.

"Например, что он работает с закатанными рукавами. Т.е. он выкладывается на 100%, ему очень жарко и очень много работы. Есть такое выражение – "работать, закатав рукава". Возможно, он это хотел сказать", – рассудила Адаменко.

Чтобы избегать ошибок, эксперт настоятельно посоветовала Зеленскому обзавестись протокольной службой, которая займется подбором его гардероба.

Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с главой МИД Германии Гайко Маасом и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос восстановления мира на Донбассе.

Неформальный наряд Зеленского не остался незамеченным. Пользователи соцсетей жестко раскритиковали президента за "прикид" и неуважение к деловому этикету.

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