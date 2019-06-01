ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Черная рубашка, засученные рукава: эксперт объяснила "прикид" Зеленского

2.2тЧитать материал на украинском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует более внимательно отнестись к требованиям дипломатического протокола. Каждая мелочь в образе и гардеробе "о чем-то говорит".

О скрытых смыслах президентского наряда в эфире ObozTV рассказала эксперт по этикету и протоколу Наталия Адаменко.

Она обратила внимание, что на официальную встречу с главами МИД Франции и Германии Зеленский надел черную рубашку и закатал рукава. Тогда как его визави полностью выдержали деловой дресс-код – они были в костюмах, галстуках и белых рубашках.

"В протоколе на таком уровне нет мелочей, – подчеркнула Адаменко. – Только мелочами и одеждой можно выказать свое неуважение. Не дай Боже, чтобы его одежда была расценена именно так".

По мнению эксперта, Зеленский не хотел оскорбить европейских политиков. И нужно надеяться, что они все поняли правильно.

"Я рассчитываю на их толерантность и демократические взгляды. Что он молодой, новый. Что они правильно поймут Зеленского", – отметила она.

Новости
В Украине запустили счетчик нарушений Зеленского: в чем обвиняют президента

Адаменко не исключила, что президент хотел произвести впечатление на своих избирателей и показать им, что он "такой же, как и они – работает и ему не до "протоколов".

"Не знаю, что имел в виду Зеленский, когда так оделся. Но я знаю на 100%, что одежда в таком формате должна о чем-то говорить. И это не мелочи. Потому что мелочей в протоколе не бывает. Только с их помощью можно что-то сказать", – объяснила специалист.

Новости
"Взрослые дома есть?" Зеленский показал новое фото и нарвался на критику

"Черный цвет рубашки – возможно, это траур по поводу того, что произошло во Львове (гибель горняков на шахте "Лесная". – Ред.). Но для того, что выказать траур, можно было просто надеть черный галстук и белую рубашку", – предположила Адаменко.

По ее словам, закатанные рукава рубашки тоже могли иметь какой-то скрытый смысл, который Зеленский хотел донести.

"Например, что он работает с закатанными рукавами. Т.е. он выкладывается на 100%, ему очень жарко и очень много работы. Есть такое выражение – "работать, закатав рукава". Возможно, он это хотел сказать", – рассудила Адаменко.

Чтобы избегать ошибок, эксперт настоятельно посоветовала Зеленскому обзавестись протокольной службой, которая займется подбором его гардероба.

Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции

Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с главой МИД Германии Гайко Маасом и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос восстановления мира на Донбассе.

Неформальный наряд Зеленского не остался незамеченным. Пользователи соцсетей жестко раскритиковали президента за "прикид" и неуважение к деловому этикету.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Владимир ЗеленскийНаталья Адаменко
Место
Украина
Теги
президентСтильдипломат
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
10
0
Смешно
0
Интересно
12
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порохоботы набросились на Зеленского из-за того, что нарушает дресс-код. Где, спрашивается, живот, опухшее лицо и мешки под глазами?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Не так страшны засученные рукава, как засученный президент.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
А каким протоколом предусмотрены рваные носки и заправленный в трусы пиджак?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения