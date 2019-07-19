"Мелкая технология!" Разумков поставил на место Медведведчука из-за визита в Россию

Визит главы политсовета партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину - это "мелкая политическая технология".

Такое мнение высказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 28 июля.

Он подчеркнул, что граждане Украины поймут, в каких случаях речь идет о борьбе за государство, а в каких - о политическом пиаре в разных его проявлениях.

Дмитрий Разумков скриншот

На вопрос о том, в качестве кого Медведчук ездил в Европарламент, Разумков ответил: "Я не знаю, в качество кого он там был. Я знаю только, что президент не предлагал, не давал на это согласия и не давал разрешения на совершение таких действий со стороны политика, не отвечающего за внешнюю политику нашей страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Медведчук встретился в Москве с Путиным, где они обсудили "прямой контакт официального Киева и "властей" "ДНР" и "ЛНР".

Разумков заявлял, что Виктор Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией.

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