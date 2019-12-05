"Хочет договориться о мире": Медведев внезапно похвалил Зеленского

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что видит старания президента Украины Владимира Зеленского добиться полезных его стране договоренностей с Москвой.

Такое заявление главы правительства страны-агрессора прозвучало во время его интервью федеральным каналам, сообщает "РИА Новости".

"Если вы спрашиваете меня об отношении к действующему президенту (Украины. – Ред.), то, наверное, сейчас нет смысла какие-то характеристики давать. Поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа", – высказался Медведев.

"Самое главное, и я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались в политическим истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову вот в отношениях с Российской Федерацией", – язвительно добавил российский премьер-министр.

Медведев и Зеленский

Подытоживая, он оценил стремления Зеленского найти консенсус с Кремлем в вопросах мира и экономики, но усомнился, что у него это получится.

"Я что имею в виду, вот очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе. Чтоб мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него?" – резюмировал Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что на встрече в "нормандском формате" планирует обсудить четыре ключевых вопроса: обмен пленными по формуле "всех на всех", окончание войны на Донбассе, выборы в ОРДЛО и возврат контроля Украины над границей с Россией.

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