Медведчук пояснил, почему подал руку Баканову в Раде. Видео

Народный депутат, лидер фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Верховной Раде обменялся радостным рукопожатием с главой СБУ Иваном Бакановым.

Инцидент произошел еще 5 февраля, но только сейчас политик объяснил встречу с силовиком, передает "Радіо Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Медведчук отметил, что считает рукопожатие с Бакановым "очень хорошим и очень нормальным моментом". Он пояснил, что до этого не был знаком с главой СБУ и поздоровался, когда увидел его.

"Ну как, вы считаете, что я должен был развернуться и уйти? Поэтому я подошел, он подал руку, я поздоровался. Это нормальное явление. Он председатель Службы безопасности Украины. То, что у нас есть претензии к его ведомству, то мы об этом открыто говорим. А почему нельзя здороваться? Он что, нерукопожатный? Нет. И я рукопожатный, и он, поэтому все нормально", – сообщил депутат.

Медведчук пожал руку Баканову Скриншот

При этом Медведчук добавил, что знает об опубликованных в сети пленках, где якобы Баканов и экс-глава ГБР Роман Труба обсуждали уголовные дела против нардепа.

"Мы по этому поводу делали даже заявление, обращались… Понимаете, я все это хорошо понимаю в плане того, как власть относится к нам. Ничего нового я для себя не открыл", – рассказал он.

Отметим, что Баканов приветствие с Медведчуком не комментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава СБУ Иван Баканов обсуждал с экс-главой ГБР Романом Трубой дискуссию с президентом Украины Владимиром Зеленским о расследованиях против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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