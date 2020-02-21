Главная Новости
21 февраля • обновлено в 14:47
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Медведчук пояснил, почему подал руку Баканову в Раде. Видео

1.9т
Читать материал на украинском

Народный депутат, лидер фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Верховной Раде обменялся радостным рукопожатием с главой СБУ Иваном Бакановым.

Инцидент произошел еще 5 февраля, но только сейчас политик объяснил встречу с силовиком, передает "Радіо Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Медведчук отметил, что считает рукопожатие с Бакановым "очень хорошим и очень нормальным моментом". Он пояснил, что до этого не был знаком с главой СБУ и поздоровался, когда увидел его.

"Ну как, вы считаете, что я должен был развернуться и уйти? Поэтому я подошел, он подал руку, я поздоровался. Это нормальное явление. Он председатель Службы безопасности Украины. То, что у нас есть претензии к его ведомству, то мы об этом открыто говорим. А почему нельзя здороваться? Он что, нерукопожатный? Нет. И я рукопожатный, и он, поэтому все нормально", – сообщил депутат.

Медведчук пожал руку Баканову

Медведчук пожал руку Баканову

Скриншот

При этом Медведчук добавил, что знает об опубликованных в сети пленках, где якобы Баканов и экс-глава ГБР Роман Труба обсуждали уголовные дела против нардепа.

"Мы по этому поводу делали даже заявление, обращались… Понимаете, я все это хорошо понимаю в плане того, как власть относится к нам. Ничего нового я для себя не открыл", – рассказал он.

Отметим, что Баканов приветствие с Медведчуком не комментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава СБУ Иван Баканов обсуждал с экс-главой ГБР Романом Трубой дискуссию с президентом Украины Владимиром Зеленским о расследованиях против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Иван Баканов Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги