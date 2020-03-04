Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на отсрочку запуска второго этапа медицинской реформы (запланированного на 1 апреля), заявив, что с такими инициативами не стоит спешить.

Об этом глава государства сказал на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта. Он поблагодарил министра здравоохранения Зоряну Скалецкую за смелость и то, что она осталась с эвакуированными украинцами в Новых Санжарах.

"Сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального лечения давали пустышки и чай с ромашкой. И я действительно благодарю госпожу Скалецкую... за смелость. Но в нашей медицине смелость не может иметь разовый характер. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля", – сказал Зеленский.

Президент на заседании Рады 4 марта president.gov.ua

Он указал на неготовность местных властей брать на себя ответственность, а также на нехватку финансирования.

"Почти каждый день у нас протесты в разных медицинских учреждениях. Люди боятся закрытия больниц, больницы боятся увольнений, местная власть не готова брать на себя ответственность, недостаточно финансирования и так далее.

Есть много вопросов к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам. А значит главный вопрос: а куда мы спешим? Куда мы летим? Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену?" – спросил Зеленский.

Президент на заседании Рады 4 марта president.gov.ua

Детальную трансляцию заседания, на котором Рада проголосовала за новый Кабмин, читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

1 апреля 2020 года должен стартовать второй этап медицинской реформы, касающийся поликлиник и больниц. Согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медуслуг должна будет оплачивать НСЗУ.

В бюджете, как заявлял экс-премьер Алексей Гончарук, заложено 72 млрд гривень на выполнение программы бесплатных медуслуг.

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