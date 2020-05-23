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23 мая • обновлено в 22:59
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Машина Давыденко была у офиса с самого утра: появились эксклюзивные подробности

7.5т
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Автомобиль народного депатута Валерия Давыденко, найденного сегодня застреленным в Киеве, с самого утра стоял возле его офиса.

Об этом OBOZREVATEL рассказал местный житель. По его словам, все было спокойно на протяжение дня.

Машина Давыденко была у офиса с самого утра: появились эксклюзивные подробности

"Было все спокойно, никаких обысков. Давыденко приезжал часто, в праздники и выходные", – отметил он.

Машина Давыденко была у офиса с самого утра: появились эксклюзивные подробности

Местный житель уточнил, что скорая помощь подъехала к офису около 17:00.

Мужчина также рассказал, что офис Давыденко располагается внутри двора за книжным магазином.

Машина Давыденко была у офиса с самого утра: появились эксклюзивные подробности
Уборщица, которая обнаружила погибшего

Уборщица, которая обнаружила погибшего

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева с огнестрельным ранением в голову 23 мая был найден народный депутат, член группы "Довіра" Валерий Давыденко.

Тело было обнаружено в уборной его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.

Предварительно, версией его гибели является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Валерий Давыденко
Место
Украина Киев
Тег
депутат
Политика

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