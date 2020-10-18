При словах "свободная экономическая зона" сразу вспоминаю нас - наивных и доверчивых. Как мы вляпались в СЭЗ Яворив в далеких 2000-х. И как мы выпрыгивали из штанов, выполняя обязательства перед СЭЗом и банком, не брали себе ни копеечки, полагая, что данное государству слово надо выполнить.

Мы выполнили.

Государство... ну, как всегда. Оно нас нае... обмануло.

Мы проглотили. Нам было некуда деваться.

С Донбассом может не прокатить. Там оружия много.

Нас прокатили с СЭЗ, а нашу страну – с Будапештским меморандумом. Можно, конечно потребовать у гарантов, чтобы они выгнали Россию из Крыма и Донбасса. Можно попросить. А можно и не просить.

Результат будет одинаковый.

Количество депутатов можно и нужно уменьшить до 300. А еще лучше до 100. И разрешить среди них однополые браки. Легализовать их как настоящих чистых п..сов. Мы и так об этом догадываемся, а будем знать точно и относиться к ним ровно, без претензий. Пусть переженятся, лишь бы не размножались.

Главный вопрос – это вопрос психического здоровья нации. Я горячо поддерживаю леголайз марихуаны. Причем, не только в лечебных, а и в рекреационных целях. Предлагаю обязать каждую семью, включая детей после 12 лет, выкуривать минимум два косяка в день. В стране наступит мир и покой. 3.5 года до перевыборов Зеленский может делать все, что угодно. Косяк утром, косяк вечером - и это будет самое безоблачное правление за всю историю. Но всей стране и в обязательном порядке - пыхнуть два раза в день. Не благодарите. Я должен был это сказать!

И добавьте легализацию проституции. Если к налогам от проституток обычных добавить налоги от медийных проституток, казну можно наполнить доверху.

Правда, учитывая леголайз марихуаны, это уже будет всем пофиг, но все равно приятно. И вопрос досуга будет решен: пыхнул, пошел к проституткам и оттуда – прямиком в СЭЗ, на новые трудовые подвиги.

Главное, не приходить в сознание, и тогда все предложения нашего президента будут восприниматься, как мудрость Ганди.

Главное, обьясните мне пожалуйста, как эти вопросы двоечника соотносятся с местными выборами, которые вообще о другом? Причем тут марихуана, Будапештский меморандум и сроки за коррупцию? О чем это все? Где водопровод, мусорники, коммунальный транспорт, ливневки, внутридворовые дороги, местное самоуправление?

Иногда, Штирлиц, когда я слушаю вас, мне кажется, что я схожу с ума.

Играть на рояле этим можно, а вот думать - не получается. Для думанья нужен отдельный орган.

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