Марчук: Россия не договорится с Порошенко о капитуляции

Властям России не удастся договориться с действующим президентом Петром Порошенко о капитуляции Украины и сдаче временно оккупированных территорий.

Такое мнение выразил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, сообщает "Прямой".

Евгений Марчук "Прямой"

Россия знает, что Порошенко стоит твердо и имеет поддержку международной коалиции, общества, несмотря на то, что есть те, кто его критикует. Очевидно, что Россию это не устраивает — они знают, какая будет линия во второй каденции президента Порошенко. А надежды на то, что кто-то другой может якобы на каких-то условиях капитуляции договориться. Так это просто, как я понимаю, никакому политику не удастся пойти на договоренности с Россией", — заявил он.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая на Михайловской площади в Киеве, Порошенко заявил, что в случае победы на предстоящих выборах планирует начать с обновления военной ракетной программы и переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным касательно возвращения оккупированных территорий.

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