|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Марчук: Россия не договорится с Порошенко о капитуляции

2.2тЧитать материал на украинском

Властям России не удастся договориться с действующим президентом Петром Порошенко о капитуляции Украины и сдаче временно оккупированных территорий.

Такое мнение выразил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, сообщает "Прямой".

Евгений Марчук

Евгений Марчук

"Прямой"

Россия знает, что Порошенко стоит твердо и имеет поддержку международной коалиции, общества, несмотря на то, что есть те, кто его критикует. Очевидно, что Россию это не устраивает — они знают, какая будет линия во второй каденции президента Порошенко. А надежды на то, что кто-то другой может якобы на каких-то условиях капитуляции договориться. Так это просто, как я понимаю, никакому политику не удастся пойти на договоренности с Россией", — заявил он.

Новости
"Агрессор заплатит высокую цену": Порошенко пригрозил России новейшими ракетами

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая на Михайловской площади в Киеве, Порошенко заявил, что в случае победы на предстоящих выборах планирует начать с обновления военной ракетной программы и переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным касательно возвращения оккупированных территорий.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Петр ПорошенкоЕвгений Марчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
12
18
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
дык тоже мне новость, это и так все знают, что кацапстан не выдержит еще одного срока переизбрания Порошенко, поэтому такой вой из-за паребрика! Ликсеич добре задвинул пуйлу, хэ-хэ!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Кожедуб Руслан, ооо, Русик! Давно тебя небыло! Унитазы в Польше мыл, на побывку домой отпустили! Или пан разрешил телефоном пользоваться?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
А что, уже предложение поступало? А Петька отказался? Зря! Тогда война до последнего лохла 😁
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения