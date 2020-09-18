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Малюська признал проблему с "зашкварными и одиозными" судьями в Украине

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
1,6 т.
Денис Малюська. Источник: minjust.gov.ua

Министр юстиции Денис Малюська признал, что в украинской судебной системе есть очень большие проблемы.

Как передает hromadske, Малюська отметил, что судовая реформа длится десятки лет и "пока очень точечные результаты".

"У нас есть очень сознательный Верховный суд, очень адекватный Высший антикоррупционный суд, их документы можно читать, уважать, ценить. А вот большой массив судов первой инстанции — там есть куда расти", – сказал министр.

"Есть несколько зашкварных, одиозных судей. Несколько – это может два десятка, максимум три десятка. Но мы говорим о судьях, число которых измеряется тысячами, и эти тысячи судей – их уровень зашкварности и одиозности – это небо и земля", – заявил Малюська.

По его словам, одиозные судьи являются ключевой проблемой правосудия, поэтому их нужно увольнять.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Малюська заявил, что двух больших тюрем в Украине будет достаточно, однако СИЗО должны работать в каждом большом городе.

УкраинаСудебная реформаМинистерство юстиции УкраиныДенис Малюська
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