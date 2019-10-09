"Данных нет": министр юстиции не знает количество заключенных в Украине

Реестр заключенных в Украине не функционирует должным образом, из-за чего точное количество людей, которые отбывают наказания за решеткой, неизвестно.

Об этом в интервью изданию LB.ua сообщил министр юстиции Денис Малюська. Он уточнил, что эта цифра составляет около 54-55 тысяч человек, включая тех, кто находится в СИЗО.

"Пенитенциарная система состоит из десятка элементов, которые формально замыкаются на заместителе министра юстиции. Хотя на самом деле у него также не было реального механизма ею управлять. Поэтому мне сложно понять, как все до сих пор работало.

Система немного похожа на феодально-вассальную, с непонятным подчинением, инструментами, отчетностью. Мы, например, точно не можем сказать, сколько в тюрьмах находится заключенных", – рассказал министр.

"Конечно, можно прийти в каждое учреждение, выяснить, сколько людей там находится. Но это скорее свидетельство того, что нет оперативного контроля. И для упорядочения системы нужно будет приложить значительные усилия", – добавил он.

Малюська также отметил, что бюджет пенитенциарной системысоставляет чуть более 6 млрд гривен.

"Разделить на 55 тыс осужденных... Но это общая сумма, включающая содержание, лечение, оплату труда админперсонала тому подобное", – сказал он.

Денис Малюська Цензор.НЕТ

Как писал OBOZREVATEL, в этом же интервью Денис Малюська сообщил, что Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, исключив предприятия из т.н. стоп-списков, за неделю (16–20 сентября) собрал больше, чем за 2018 год.

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