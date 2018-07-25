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Макрон и Лавров обсудили Украину по просьбе Путина

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После неожиданных переговоров в Берлине канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, российский министр встретился с президент Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщила канцелярия французского лидера, о переговорах попросил президент РФ Владимир Путин. В незапланированной встрече в Елисейском дворце участвовал также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Deutsche Welle.

В сообщении также говорится, что в Париже, как и ранее в Берлине, участники обсудили возвращение беженцев в Сирию и конфликт на востоке Украины.

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Как известно, Франция и ФРГ наряду с Россией и Украиной являются участницами нормандского формата переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон попросил Путина освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Эммануэль МакронВладимир ПутинСергей Лавров
Место
Франция
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Koval Oleg
Koval Oleg
Меркель и Макрон для Путина уже не уровень - Лавров разберётся
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