Помпео прилетел к Зеленскому в Киев: в сеть попали первые фото

Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг, 30 января, прибыл с официальным визитом в Украину.

Фото, на котором он спустился по трапу самолета в киевском аэропорту "Борисполь", опубликовал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. Кадрами в Украине поделился и сам госсекретарь (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Украина приветствует доброго друга из США. Майк Помпео многое сделал лично, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии", – написал чиновник.

Напомним, у Помпео запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Андреем Загороднюком и главой украинского МИД Вадимом Пристайком.

В целом Помпео намерен "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины". Он также примет участие в церемонии памяти погибших на Донбассе.

На встрече с Зеленским госсекретарь США планирует обсудить борьбу с коррупцией. А уже 1 февраля глава Госдепа отправится в Минск (Беларусь).

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8