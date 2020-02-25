Люстрация нарушает права! ЕСПЧ принял окончательное решение по иску против Украины

Постановление Европейского суда по правам человека о том, что увольнение по закону "Об очищении власти" нарушило права украинских чиновников, окончательно вступило в силу.

Так, ЕСПЧ решил не рассматривать в своей Верхней палате апелляционное обжалование украинской стороной постановления от 17 октября 2019 года, утверждающего, что люстрация нарушает Конвенцию о защите прав человека. Об этом сообщается на сайте суда.

"На своем заседании 24 февраля панель Большой палаты в составе пяти судей решила передать [на апелляционное рассмотрение Верхней палаты] одно дело и отклонить запросы относительно других девяти", – сообщили в суде.

Коллаж

В частности, апелляционное обжалование правительства Украины отклонено и относительно дела "Полях и другие против Украины", которое касалось увольнения пяти государственных служащих. Решение по этому делу получило статус окончательного.

Отметим, заявителями выступили:

бывший заместитель начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Полях;

экс-сотрудник Главного управления Министерства доходов и сборов в Николаевской области Дмитрий Басалаев;

бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь;

экс-начальник налоговой инспекции в Яремче Ивано-Франковской области Роман Якубовский;

экс-замначальника управления агропромышленного развития Александровской районной государственной администрации Донецкой области Сергей Бондаренко.

Ранее суд отмечал, что закон о люстрации не учитывал роль отстраненных лиц и тот факт, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления беглого президента Виктора Януковича.

Как писал OBOZREVATEL, Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека о законе "Об очистке власти" 16 января 2020 года.

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