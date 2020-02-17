"Люди не понимают!" Разумков устроил разнос нардепам из-за еды и телефонов в Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал народных депутатов за то, что они во время работы отвлекаются на личные дела, еду и телефоны.

Об этом он заявил во время согласительного совета. Разумков отметил, что ему часто приходится слышать жалобы на поведение депутатов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Я думаю, что и вы об этом слышите, что людям иногда непонятно поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И на счет кофе, и на счет еды, и на счет того, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то", – сказал он.

Дмитрий Разумков LIGA.net

Разумков также привел пример, что однажды к нему подошла учительница и рассказала, что у нее нет времени на собственные дела во время рабочего дня.

"Подошла учительница и говорит: "Ну смотрите, я так же, как и вы, хожу на работу, у меня рабочий день редко короче, чем день работы народного депутата в Верховной Раде. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени чуть больше? ", – отметил Разумков.

"Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте делать так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают в пользу этого государства, чтобы они это и видели и чувствовали", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря и сделал предупреждение другим парламентариям.

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