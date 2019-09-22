"Людей делить не будем": в Кабмине раскрыли судьбу закона об украинском языке

В Украине есть закон о государственном языке, который будет выполнять.

Об этом в интервью "Громадському" рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", – заявил чиновник.

Также министр сообщил, что не считает, что люди, которые говорят по-русски, творят "русский мир".

"Также я не согласен с тем, что президент был создателем "русского мира". Например, я всю жизнь говорил на русском языке. И я вообще не хочу делить людей по языковому принципу", – отметил он.

Бородянсий признал, что "русский мир" можно творить на украинском, английском и других языках.

"Все зависит от того, какие действия мы осуществляем, как мы настроены и как мы отстаиваем наши национальные интересы. Я считаю, что сегодня мы отстаиваем украинские национальные интересы и будем его отстаивать", – заключил министр.

Закон о языке в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принятия закона о защите национальных меньшинств.

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